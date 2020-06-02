Признаки развала можно было увидеть еще в 2000 году

Российский режиссер-документалист, автор картины Свидетели Путина Виталий Манский, раскритиковал президента РФ

Так, он выразил мнение, что Владимир Путин закладывает "фундамент" для краха России. Кроме того, он добавил, что действия президента РФ можно расценивать, как преступление не только против России, но и против всего мира.

Такое мнение Манский озвучил 2019 года в интервью Украинской правде. Он отметил, что Путин получил власть и достаточно быстро сбросил маски, а потом начал закладывать начало краха России.

"Считаю, что Путин совершает серьезное преступление по отношению к гражданам России, разворачивая Россию, такую сложно настраиваемую, неуклюжую Россию, в обратный ход. Мне кажется, именно он и является человеком, который закладывает начало краха России, по крайней мере в этих территориальных границах", - заявил он.

Документалист, который снимал первую предвыборную кампанию Путина, рассказал об "эволюции" будущего президента. По словам Манского, Путин "входил в Кремль, будучи очень осторожным, аккуратно нащупывал путь к президентскому креслу, через, по сути, минное поле".

"Но когда он завладел властным троном, то стал пользоваться этой сакральностью власти, чтобы никто не подобрался к нему", - поделился режиссер наблюдениями.



Причем перемены в Путине произошли быстро – всего лишь в течение полугода.

"Эта перемена практически с марта на сентябрь 2000-го. Путин, получив власть, достаточно быстро сбросил маски. И пошел совершенно очевидным вектором движения. Уже к осени 2000 года возникло понятие, сам этот принцип – "вертикаль власти". Буквально на следующий год отменили губернаторские выборы. То есть, по сути, отменили выборную систему России. Закрыли НТВ, потом вскоре был посажен Ходорковский – как знак, поставив черную метку всему крупному бизнесу", - резюмировал документалист.

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