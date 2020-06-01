Известный российский режиссер-документалист Виталий Манский сделал резкое заявление о РФ
Так, он впечатлил короткой речью, с которой вышел на главную сцену кинопремии "Ника" в 2017 году. 30-секундное выступление деятеля культуры мгновенно облетело соцсети, вызвав настоящий ажиотаж среди пользователей сети, передает издание Обозреватель.
"Меня часто спрашивают — я все-таки был в Северной Корее, — похожи ли они на нас, на Россию сегодняшнюю? И я отвечаю: нет, не похожи. И вижу, как елей растекается у вопрошающего: ну все нормально, мы не такие", - отметил Манский.
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На примере Северной Корее он сравнил реалии в России, он считает, что корейцы родились в такой стране, а вот россияне сами РФ "про*рали". По его словам, Россия намного хуже Северной Кореи.
"Да, действительно в Северной Корее абсолютно нет свободы, абсолютно нет смысла жизни. Это самый жестокий и беспощадный — даже не эксперимент, а какое-то преступление перед человечеством. Да, мы еще не такие. Но им в Северной Корее такая страна досталась, они родились в ней, приняли ее такой. Они ее не могут изменить, а мы-то, россияне друзья мои, сами про*рали и профукали нашу стран, понимаете? Мы, никто за нас этого не делал, и поэтому, конечно, мы не такие, как в Северной Корее. Россия значительно хуже Северной Кореи", - подытожил режиссер.
Также ранее сообщалось, что российский режиссер-документалист Виталий Манский предупредил украинцев об опасности со стороны России. По его мнению, современной России симпатия к Украине является токсичной для человека, для его бизнеса и карьеры.
Он высказал мнение, что сейчас в РФ менее опасно симпатизировать падшему человеку, чем проявлять симпатию к современной Украине.
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