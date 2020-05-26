Російський режисер-документаліст Віталій Манський попередив українців про небезпеку з боку Росії

На його думку, в сучасній Росії симпатія до України є токсичною для людини, для його бізнесу та кар'єри. Таку заяву російський режисер Віталій Манський зробив 2019 року в інтерв'ю "Українській правді".

Відповідаючи на запитання журналіста, як до України відноситься середньостатистичний росіянин, режисер зробив несподіване пояснення.

"Стрілка опускається до риторики федеральних каналів, які, звичайно ж, Україну не щадять, і українців заодно. Але це не означає, що в Росії немає людей, які крізь бурелом пропаганди здатні пробиратися і зберігати якусь ясність свідомості. Це, до речі, дуже складна справа. І дуже малий відсоток людей знаходить в собі сили зберігати тверезість розуму... Такі залишилися. І це, звичайно, дуже залежить від обсягу особистості людини. Як правило, це люди глибинного освіти, глибинного виховання. Не буду називати їхні імена, хоча серед них є і дуже відомі люди".

Він висловив думку, що зараз у РФ менш небезпечно симпатизувати занепалими, ніж проявляти симпатію до сучасної України.

"Симпатії до України більш небезпечні в прикладному житті, ніж симпатії до педофілів, розчленителів та знищувачів людських тіл та іншим нелюдів", – підкреслив режисер.



Режисер додав, що причиною образи росіян є "зрада" українців.



"Ви зрадили, кинули нас". Пішли собі в Європу, в НАТО... А як росіяни несуть квіти до могили Сталіна? Як вони несуть квіти до могили людини, який знищив мільйони їхніх близьких і рідних? Держава навмисно, свідомо і дуже професійно розпалює ниці почуття до України в масовій свідомості. Стверджує, що Україна це зрадники. Це "вставання з колін" як певну самість, як якесь фундаментальне повернення до вікових традицій", – резюмував Манський.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.