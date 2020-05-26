Российский режиссер-документалист Виталий Манский предупредил украинцев об опасности со стороны России

По его мнению, современной России симпатия к Украине является токсичной для человека, для его бизнеса и карьеры. Такое заявление российский режиссер Виталий Манский сделал 2019 года в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос журналиста, как к Украине относится среднестатистический россиянин, режиссер сделал неожиданное объяснение.

"Стрелка опускается к риторике федеральных каналов, которые, конечно же, Украину не щадят, и украинцев заодно. Но это не значит, что в России нет людей, которые сквозь бурелом пропаганды способны пробираться и сохранять какую-то ясность сознания. Это, кстати, очень сложное дело. И очень малый процент людей находит в себе силы сохранять трезвость ума... Такие остались. И это, конечно, очень зависит от объема личности человека. Как правило, это люди глубинного образования, глубинного воспитания. Не буду называть их имена, хотя среди них есть и очень известные люди".

Он высказал мнение, что сейчас в РФ менее опасно симпатизировать падшему человеку, чем проявлять симпатию к современной Украине.

"Симпатии к Украине более опасны в прикладной жизни, чем симпатии к педофилам, расчленителям, уничтожителям человеческих тел и прочим изуверам", – подчеркнул режиссер.

Режиссер добавил, что причиной обиды россиян является "предательство" украинцев.



"Вы предали, бросили нас". Ушли себе в Европу, в НАТО... А как россияне несут цветы к могиле Сталина? Как они несут цветы к могиле человека, который уничтожил миллионы их близких и родных? Государство преднамеренно, осознанно и очень профессионально разжигает самые низменные чувства к Украине в массовом сознании. Утверждает, что Украина предатель. Это "вставание с колен" как некая самость, как некое фундаментальное возвращение к вековым традициям", – резюмировал Манский.

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