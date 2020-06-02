Відомий економіст Сергій Гурієв висловився про злочини президента Росії Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net експерт дав прогноз на майбутнє глави РФ в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, скрольте вниз сторінки).

Сергій Гурієв заявив, що багато дій Володимира Путіна можна розцінювати, як злочини. Зокрема, окупацію українських територій.

"Володимир Путін зробив багато хорошого до 2003 року. А потім - помилки і іноді навіть злочини... Я не суддя, але, як він сам про це каже, змушує задуматися про те, що в його діях є ознаки злочинів. Зокрема, розв'язування агресивної війни за російськими законами - це кримінальний злочин, який так чи інакше буде розслідувана", - підкреслив економіст.

Як зазначив Сергій Гурієв, у 2020 році "Володимир Путін здійснив конституційний переворот", змінивши основні принципи конституційного ладу. У цьому процесі президент причетний безпосередньо.

За словами Сергія Гурієва, в демократичних країнах легко будувати прогнози, на відміну від диктаторських. Так він абсолютно впевнений, що в 2024 році в США буде новий президент. У той же час, деякі лідери керують десятиліттями, а середній диктатор - до 9 років.

"Багато диктатори не доживають до старості... в цьому сенсі це дуже небезпечна робота. Іноді здається, що режим абсолютно міцний, а потім він розвалиться через пару днів", - заявив аналітик.

Сергій Гурієв впевнений, що в Росії легко знайти приймача Володимиру Путіну. Подібна ситуація склалася в 90-ті роки, коли чинний президент Росії прийшов до влади. На думку економіста, після повалення Путіна росіяни зможуть провести чесні вибори і отримати нового главу держави.

"Росія - велика країна, як-небудь хто-небудь знайдеться. Пам'ятаєте, в 96-му році, коли у Єльцина була можливість піти на другий термін, всі казали: "Хто ж, якщо не Єльцин?". Знайшовся Єльцин. А в 2000-му році Єльцин не міг піти на третій термін. Він сказав: "Ох, треба шукати". І знайшов. Так і тут, потрібно провести вільні вибори і знайти альтернативу Путіну", - резюмував Гурієв.

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