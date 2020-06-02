Режисер фільму "Левіафан" Андрій Звягінцев висловився про життя в Росії

На його думку, росіянам доводиться виживати в умовах, в яких неможливо будувати довгострокові плани на майбутнє. Через це люди відчувають себе немов на мінному полі.

Таку заяву він зробив 2015 року у інтерв'ю британському виданню The Guardian, передає Lenta Ru.

"Ви живете в Росії з відчуттям, що перебуваєте на мінному полі. Дуже важко вибудувати якісь перспективи в житті, у професії, у кар'єрі, - якщо ви не підключені до системи цінностей. Це дурний устрій суспільства і, на жаль, вічне прокляття для нашої країни. Ідеї верховенства закону і рівноправності чи тут обговорюються", - сказав Звягінцев.

Він також додав, що відчуває в Росії абсолютну марність будь-яких виборів і ніколи не голосував.

Звягінцев також виступив з критикою деяких рішень російського уряду, пов'язаних з медіасферою. Зокрема, він висловив незадоволення з приводу закону, що забороняє вживання нецензурної лексики в кіно і на телебаченні.

"Я думаю, що це нерозумно, це ідіотські правила, які не були нормально продумані, як і багато інших", - зазначив він.

За словами Звягінцева, "депутати називають себе борцями за мораль", однак при цьому "не розуміють, що їхнє завдання у тому, щоб зробити життя людей кращим, а не етичнішим".

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