Режиссер фильма "Левиафан" Андрей Звягинцев высказался о жизни в России

По его мнению, россиянам приходится выживать в условиях, в которых невозможно строить долгосрочные планы на будущее. Из-за этого люди чувствуют себя словно на минном поле.

Такое заявление он сделал 2015 года в интервью британскому изданию The Guardian, передает Lenta Ru.

"Вы живете в России с ощущением, что находитесь на минном поле. Здесь очень трудно выстроить какие-либо перспективы - в жизни, в профессии, в карьере, - если вы не подключены к ценностям системы. Это глупое устройство общества и, к сожалению, вечное проклятие нашей страны. Идеи верховенства закона и равноправия едва ли здесь обсуждаются", - сказал Звягинцев.

Он также добавил, что чувствует в России абсолютную тщетность любых выборов и никогда не голосовал.

Звягинцев также выступил с критикой некоторых решений российского правительства, связанных с медиасферой. В частности, он высказал неодобрение по поводу закона, запрещающего употребление нецензурной лексики в кино и на телевидении.

"Я думаю, что это глупо, это идиотские правила, которые не были нормально продуманы, как и многие другие", - отметил он.

По словам Звягинцева, "депутаты называют себя борцами за мораль", однако при этом "не понимают, что их задача в том, чтобы сделать жизнь людей лучше, а не этичнее".

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