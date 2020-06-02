Український кінорежисер Сергій Маслобойщиков висловився про російську пропаганду

За його словами, навіть жителі європейських країн не застраховані від зомбування російською пропагандою.

Таку думку він озвучив в 2015 році для журналістів видання Обозреватель.

"Всі лають глобалізацію, а у мене була надія, що глобалізація врятує нас від таких речей, як пропаганда. Начебто існує інтернет, начебто всі можуть подивитися. Насправді мені здавалося, що таке вже неможливо. Більш того, я знаю начебто нормальних, освічених людей, які живуть за кордоном – у Лондоні, в Німеччині, які абсолютно підпали під цю пропаганду", - сказав режисер.

Він стверджує, що за кордоном також зомбовані люди, адже навіть туди змогла пробратися російська пропаганда.

"У силу якихось причин європейці повністю зомбовані. Там же теж російська пропаганда дуже активно працює и промиває їм мозок", - зазначив він. Режисер згадав, як йому прислали статтю лондонського журналіста про події на Майдані. Він відразу ж зрозумів, що ця стаття замовна, адже в ній було безліч помилок, які роблять лише ті, хто там не був і нічого не бачив. "Мені з Лондона прислали статтю про те, які негідники – майданівці. Пише якийсь лондонський експерт. Читаючи, я раптом розумію, що це абсолютно замовна стаття. Тому що в ній є маленькі помилки, які роблять ті люди, які ніколи не були на Майдані і не реально знають, що там відбувалося", - підкреслив Маслобойщиков.

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