Украинский кинорежиссер Сергей Маслобойщиков высказался о российской пропаганде

По его словам, даже жители европейских стран не застрахованы от зомбирования российской пропагандой.

Такое мнение он озвучил в 2015 году для журналистов издания Обозреватель.

"Все ругают глобализацию, а у меня была надежда, что глобализация спасет нас от таких вещей, как пропаганда. Вроде бы существует интернет, вроде бы все могут посмотреть. На самом деле мне казалось, что такое уже невозможно. Более того, я знаю вроде бы нормальных, просвещенных людей, которые живут за границей – в Лондоне, в Германии, которые абсолютно подпали под эту пропаганду", - сказал режиссер.

Он утверждает, что за границей также зомбированы люди, ведь даже туда смогла пробраться российская пропаганда.

"В силу каких-то причин европейцы полностью зомбированы. Там же тоже российская пропаганда очень активно работает и промывает им мозги", - отметил он. Режиссер вспомнил, как ему прислали статью лондонского журналиста о событиях на Майдане. Он сразу же понял, что эта статья заказная, ведь в ней было множество ошибок, которые делают лишь те, кто там не был и ничего не видел. "Мне из Лондона прислали статью о том, какие негодяи – майдановцы. Пишет некий лондонский эксперт. Читая, я вдруг понимаю, что это абсолютно заказная статья. Потому что в ней есть маленькие ошибки, которые делают те люди, которые никогда не были на Майдане и не знают реально, что там происходило", - подчеркнул Маслобойщиков.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию