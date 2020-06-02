Радянський і український театральний режисер і народний артист України Станіслав Моісеєв різко висловився про президента Росії Володимира Путіна

За його словами, президент Росії Володимир Путін своїми діями, спрямованими проти України, тільки шкодить власним інтересам.

Також він вважає, що війна, яка триває в Україні, фактично була неминучою. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель 2016 року.

"Мені здається, що війна була неминуча в тих обставинах, які виникли в країні. Ну і є, напевно, ще якийсь екзистенційний аспект цієї історії. Я багато разів чув від різних людей, що незалежність Україні була принесена на блюдечку з блакитною облямівкою. Це незважаючи на багато жертв, які в свій час в боротьбі за незалежність зазнали західноукраїнські сили. Але реально інша частина цих жертв не принесла. Якось з часом, від всіх цих подій, я весь час думав і зрозумів, що це таки правда", - упевнений він.

Він також додав, що Путін прорахувався в Україні, адже президент РФ бажав використовувати нашу країну у своїх інтересах, але в підсумку втратив її назавжди.

"Путін робить в Україні все, здавалося б, для захисту або просування своїх інтересів, виявляється, що він робить на шкоду цим інтересам. Хотів утримати Україну, а він її втратив. Назавжди!" - додав режисер.