Советский и украинский театральный режиссер и народный артист Украины Станислав Моисеев резко высказался о президенте России Владимире Путине

По его словам, президент России Владимир Путин своими действиями, направленными против Украины, только вредит собственным интересам.

Также он считает, что война, которая идет в Украине, фактически была неизбежна. Такое заявление он сделал в интервью для журналистов издания Обозреватель 2016 года.

"Мне кажется, что война была неизбежна в тех обстоятельствах, которые возникли в стране. Ну и есть, наверно, еще какой-то экзистенциальный аспект этой истории. Я много раз слышал от разных людей, что независимость Украине была принесена на блюдечке с голубой каемочкой. Это несмотря на многие жертвы, которые в свое время в борьбе за независимость понесли западноукраинские силы. Но реально остальная часть этих жертв не принесла. Как-то со временем, от всех этих событий, я все время думал и понял, что это таки правда", - уверен он.

Он также добавил, что Путин просчитался в Украине, ведь президент РФ желал использовать нашу страну в своих интересах, но в итоге потерял ее навсегда.

"Путин делает в Украине все, казалось бы, для защиты или продвижения своих интересов, оказывается, что он делает во вред собственным интересам. Хотел удержать Украину, а он ее потерял. Навсегда!" - добавил режиссер.