Відомий український актор і режисер Ахтем Сєйтаблаєв висловився про анексію Криму та окупації Донбасу

На його думку, події, які відбуваються на окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму почалися через те, що в Україні відсутня культурна стратегія.

Таку думку він озвучив 2017 року в одному з інтерв'ю для українських ЗМІ, передає АТР.

«Я абсолютно впевнений, що події, які відбуваються в Україні і з Кримом, та з Донбасом – це наслідок відсутності культурної стратегії в нашій країні. Більше того, я впевнений, у роки незалежності було спеціально зроблено так, щоб ми якомога менше один про одного знали. Все для того, щоб ми не об'єдналися в політичну націю», - заявив актор.

Крім того, він додав, що український народ спеціально розділяли і робили для цього все можливе.

«Українцям постійно навязували різні страхи: ті іншою мовою говорять, ці на Донбасі – суцільний кримінальний маргінальний елемент, там в Криму – якісь незрозумілі татари, пахлава і чебуреки на пляжі, самозахоплення землі, а на заході України – постійно бажають відокремитися русини і мадяри, так і на півночі – дуже проросійськи налаштовані громадяни. Владі було вигідно користуватися римським постулатом «розділяй і володарюй», - стверджує Сєйтаблаєв.

Він зазначив, що історія, яку українцям викладали, написана представниками системи, якій було вигідно сказати, що «українців взагалі на цій землі ніколи не було». Актор додав, що культура – це інструментарій, який дозволяє безкровно зшити країну.

«На жаль, і сьогодні присутня ця боязнь кримських татар, принаймні, в стінах Верховної Ради, яка за роки окупації півострова, так і не спромоглася прийняти закон про статус кримськотатарського народу як корінного народу Криму. Мабуть, депутати забули, а може бути, не хочуть пам'ятати, що першими волонтерами, які допомагали української армії були кримські татари. Першим загиблим за територіальну цілісність України був кримський татарин Решат Аметов, який вийшов на одиночний пікет перед Радміном в Сімферополі», – нагадав Сєїтаблаєв.

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