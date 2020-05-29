Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев высказался об аннексии Крыма и оккупации Донбасса

По его мнению, события, которые происходят на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму начались из-за того, что в Украине отсутствует культурная стратегия.

Такое мнение он озвучил 2017 года в одном из интервью для украинских СМИ, передает АТР.

«Я абсолютно уверен, что события, которые происходят в Украине и с Крымом, и с Донбассом – это следствие отсутствия культурной стратегии в нашей стране. Более того, я уверен, в годы независимости было специально сделано так, чтобы мы как можно меньше друг о друге знали. Все для того, чтобы мы не объединились в политическую нацию», - заявил актер.

Кроме того, он добавил, что украинский народ специально разделяли и делали для этого все возможное.

«Украинцам постоянно навязывали различные страхи: те на другом языке говорят, эти на Донбассе – сплошной уголовный маргинальный элемент, там в Крыму – какие-то непонятные татары, пахлава и чебуреки на пляже, самозахват земли, а на западе Украины – постоянно желающие отделиться русины и мадьяры, да и на севере – весьма пророссийски настроенные граждане. Власти было выгодно пользоваться римским постулатом «разделяй и властвуй», - утверждает Сеитаблаев.

Он отметил, что история, которую украинцам преподавали, написана представителями системы, которой было выгодно сказать, что «украинцев вообще на этой земле никогда не было». Актер добавил, что культура – это инструментарий, который позволяет бескровно сшить страну.

«К сожалению, и сегодня присутствует эта боязнь крымских татар, по крайней мере, в стенах Верховной Рады, которая за годы оккупации полуострова так и не удосужилась принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Крыма. Видимо, депутаты забыли, а может быть, не хотят помнить, что первыми волонтерами, которые помогали украинской армии были крымские татары. Первым погибшим за территориальную целостность Украины был крымский татарин Решат Аметов, который вышел на одиночный пикет перед Совмином в Симферополе», – напомнил Сеитаблаев.

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