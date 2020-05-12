Режисер Ахтем Сєїтаблаєв розповів про слабкість президента РФ Володимира Путіна

Так, він упевнений, що Володимиру Путіну складно відмовитися від Криму і він буде триматися за нього до останнього через те, що окупація півострова була занадто розтиражована в росЗМІ. За його словами саме Крим став для Путіна слабкістю - "кощеевою голкою".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Лайму.

"Він (Путін прим ред) буде триматися за Крим до останнього. Якщо перефразувати казку, це та голка Кощеєва, яка опинилась в Криму. На окупації Криму у них було дуже багато побудовано: "повернення в рідну гавань", весь цей бред, який вони несли", - пояснив Сєїтаблаєв.

Таке ставлення до Кримського півострова має історичне підґрунтя, розповів режисер.

"Це йде ще з часів Катерини ІІ, якщо не раніше. Ті ж самі депортації кримських татар, депортація 18 травня 1944 року – це була не перша депортація кримських татар. Витіснення корінного населення Криму почалося ще з часів Катерини ІІ, створювалися умови для життя, видавалися такі закони, через які неможливо було жити в Криму, не будучи завзятим "кримнашистом", скажімо так. Адже в Криму дуже багато такого, яке транспонував на себе, можна звести на прапор", - резюмував Сєїтаблаєв.

Також раніше повідомлялося, що Ахтем Сєітаблаєв заявив, що Україні треба бути готовою до розпаду Росії.

За його словами, ніхто не міг подумати про розвал Росії три роки тому, адже тоді не було жорстких санкцій, у яких зараз "тоне" економіка країни-агресора. Сєїтаблаєв зазначив, що не мріє про такий розвиток подій, але Росія "із століття в століття" проводить одну і ту ж саму політику щодо України.

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