Режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о слабости президента РФ Владимира Путина

Так, он уверен, что Владимиру Путину сложно отказаться от Крыма и он будет держаться за него до последнего из-за того, что оккупация полуострова была слишком растиражирована в росСМИ. По его словам именно Крым стал для Путина слабостью - "кощеевой иглой".

Об этом он рассказал в интервью изданию Лайму.

"Он (Путин - прим ред) будет держаться за Крым до последнего. Если перефразировать сказку, это та игла Кощеева, которая оказалась в Крыму. На оккупации Крыма у них было очень много построено: "возвращение в родную гавань", весь этот бред, который они несли", - пояснил Сеитаблаев.

Такое отношение к Крымскому полуострову имеет историческую подоплеку, рассказал режиссер.

"Это идет еще со времен Екатерины ІІ, если не раньше. Те же самые депортации крымских татар, депортация 18 мая 1944 года – это была не первая депортация крымских татар. Выдавливание коренного населения из Крыма началось еще со времен Екатерины ІІ, создавались условия для жизни, издавались такие законы, из-за которых невозможно было жить в Крыму, не будучи рьяным "крымнашистом", скажем так. Ведь в Крыму очень много такого, которое транспонировав на себя, можно возвести на знамя", - резюмировал Сеитаблаев.

Также ранее сообщалось, что Ахтем Сеитаблаев заявил, что Украине нужно быть готовой к распаду России.

По его словам, никто не мог подумать о развале России три года назад, ведь тогда не было жестких санкций, в которых сейчас "тонет" экономика страны-агрессора. Сеитаблаев отметил, что не мечтает о таком развитии событий, но Россия "из столетия в столетие" проводит одну и туже политику в отношении Украины.

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