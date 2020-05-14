Пропагандисти багато років розповідали небилиці в Криму

Український актор, режисер театру і кіно Ахтем Сєїтаблаєв розповів про популярний міф росіян, який так люблять озвучувати пропагандистські канали РФ

Так він розвінчав міф про те, що "кримські татари хочуть відгризти Крим і втекти з ним до Туреччини".

За його словами, ці страхи - родом із СРСР. Таку заяву він зробив 2018 року в інтерв'ю Укрінформу.

"Нам тільки страхи продукували: мовляв, кримські татари хочуть відгризти Крим і втекти з ним до Туреччини, на сході країни живуть виключно маргінали, на Закарпатті – сепаратисти, а в Сумській області – тільки російськомовні, які тільки й дивляться в бік Росії", - сказав він.

За його словами, культура повинна бути хедлайнером в тому, що всі політики називають об'єднанням, зшиванням країни.

"Але ми рухаємося вперед, і нинішній стан речей дає мені впевненість у майбутньому – на жаль, із-за війни, але, мабуть, так повинно було статися", - пояснив Сєїтаблаєв.

Також раніше повідомлялося, що Ахтем Сєітаблаєв заявив, що Україні треба бути готовою до розпаду Росії.

За його словами, ніхто не міг подумати про розвал Росії три роки тому, адже тоді не було жорстких санкцій, у яких зараз "тоне" економіка країни-агресора. Сєїтаблаєв зазначив, що не мріє про такий розвиток подій, але Росія "із століття в століття" проводить одну і ту ж саму політику щодо України.

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