Украинский актер, режиссер театра и кино Ахтем Сеитаблаев рассказал о популярном мифе россиян, который так любят озвучивать пропагандистские каналы РФ

Так он развенчал миф о том, что "крымские татары хотят отгрызть Крым и убежать с ним в Турцию".

По его словам, эти страхи - родом из СССР. Такое заявление он сделал 2018 года в интервью Укринформу.

"Нам только страхи продуцировали: мол, крымские татары хотят отгрызть Крым и убежать с ним в Турцию, на востоке страны живут исключительно маргиналы, на Закарпатье – сепаратисты, а в Сумской области – только русскоязычные, которые только и смотрят в сторону России", - сказал он.

По его словам, культура должна быть хедлайнером в том, что все политики называют объединением, сшиванием страны.

"Но мы движемся вперед, и нынешнее положение вещей дает мне уверенность в будущем – к сожалению, из-за войны, но, видимо, так должно было случиться", - объяснил Сеитаблаев.

Также ранее сообщалось, что Ахтем Сеитаблаев заявил, что Украине нужно быть готовой к распаду России.

По его словам, никто не мог подумать о развале России три года назад, ведь тогда не было жестких санкций, в которых сейчас "тонет" экономика страны-агрессора. Сеитаблаев отметил, что не мечтает о таком развитии событий, но Россия "из столетия в столетие" проводит одну и туже политику в отношении Украины.

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