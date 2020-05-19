Кримськотатарський актор, режисер і телеведучий Ахтем Сейтаблаєв розповів, як жителі Криму починають розуміти

За його словами, кримчани дедалі більше починають відчувати на собі підвищення цін, зменшення зарплат та скасування пільг.

Таку думку він озвучив в 2016 році для журналістів видання Обозреватель.

"Я, звичайно, не політик, не аналітик. Але з того, що я бачу, чую, за тієї можливості аналізувати і кримську ситуацію і те, що відбувається всередині самого Криму, слово "розвиток" можна виключити на найближчий час долі Криму. Про який розвиток ми можемо говорити?", - підкреслив Сейтаблаєв.

Крім того, він нагадав, що Росія звинувачує Хрущова у передачі Криму Україні, але зробив це не він, а Ворошилов. Який чітко розумів, що Кримський півострів з'єднаний з материковою Україною, а не Росією.

"Про що можна говорити, коли звинувачують Хрущова, абсолютно не знаючи історії, що це не Хрущов передав Кримський півострів до складу України, а Ворошилов. Мало хто хотів аналізувати, що це був не просто жест самодура - це було дуже чітке розуміння економічних реалій, тому що Кримський півострів з'єднаний з материковою Україною", - зазначив режисер.

Також він додав, що жителі Криму після анексії півострова Росією почали розуміти, що обіцяних зарплат немає, ціни підвищуються, скасовуються пільги і переслідують не згодних з політикою Росії.

"І є у мене відчуття, що підтверджується не тільки моїм моніторингом, але і правозахисними організаціями, так і журналістами, які знаходяться в Криму, так і моїми знайомими, які бачать щоденну ситуацію з підвищенням цін, виплатою обіцяних зарплат, з урізанням зарплат, зі скасуванням тих чи інших пільг, - протверезіння починає поступово приходити в Крим, але люди бояться. Люди бояться говорити та щось робити", - підкреслив він.

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