Крымскотатарский актер, режиссер и телеведущий Ахтем Сейтаблаев рассказал, как жители Крыма начинают понимать

По его словам, крымчане начинают все больше ощущать на себе повышение цен, урезание зарплат и отмену льгот.

Такое мнение он озвучил в 2016 году для журналистов издания Обозреватель.

"Я, конечно, не политик, не аналитик. Но по тому, что я вижу, слышу, по той возможности анализировать и околокрымскую ситуацию и то, что происходит внутри самого Крыма, слово "развитие" можно исключить на ближайшее время из судьбы Крыма. О каком развитии мы можем говорить?", - подчеркнул Сейтаблаев.

Кроме того, он напомнил, что Россия обвиняет Хрущева в передаче Крыма Украине, но сделал это не он, а Ворошилов. Который четко понимал, что Крымский полуостров соединен с материковой Украиной, а не Россией.

"О чем можно говорить, когда обвиняют Хрущева, совершенно не зная истории, что это не Хрущев передал Крымский полуостров в состав Украины, а Ворошилов. Мало кто хотел анализировать, что это был не просто жест самодура - это было очень четкое понимание экономических реалий, потому что Крымский полуостров соединен с материковой Украиной", - отметил режиссер.

Также он добавил, что жители Крыма после аннексии полуострова Россией начали понимать, что обещанных зарплат нет, цены повышаются, отменяются льготы и преследуют не согласных с политикой России.

"И есть у меня ощущение, которое подтверждается не только моим мониторингом, но и правозащитными организациями, да и журналистами, которые находятся в Крыму, да и моими знакомыми, которые видят ежедневную ситуацию с повышением цен, выплатой обещанных зарплат, с урезанием зарплат, с отменой тех или иных льгот, - отрезвление начинает постепенно приходить в Крым, но люди боятся. Люди боятся говорить и что-то делать", - подчеркнул он.

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