У мережі показали як виглядають випускники військового училища в "ДНР"



Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував блогер і журналіст Павло Бондаренко на своїй сторінці в Facebook і, не без гумору він описав цей знімок.



"У НАТО жахнулися і змінюють мокрі підштанки. Налякані "Зелені берети", рейнджери, морські котики і мордовороти з 82-ї повітряно-десантної дивізії США масово пишуть рапорти на звільнення. Елітні спецназівці зі Спеціальної повітряної служби британської армії втекли на "громадянку" і шукають роботу охоронцями в супермаркетах. Українські Сили спецоперацій розформовують, тому що ніхто не хоче служити", - повідомив він.

Причиною таких фантастичних подій стали випускники Донецького вищого загальновійськового командного училища.

"А все через цих "монстрів". Через цих небачених в світі богатирів. Готові, друзі? Це випускники Донецького вищого загальновійськового командного училища "Донецької народної республіки". Середній зріст - метр шістдесят вісім. Це якщо в сталевому шоломі зразка 1968 року.", - жартівливо написав журналіст.

Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.

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