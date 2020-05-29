В сети показали как выглядят выпускники военного училища в "ДНР"



Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал блогер и журналист Павел Бондаренко на своей страничке в Facebook и, не без юмора он описал этот снимок.



"В НАТО ужаснулись и меняют мокрые подштанники. Напуганные "Зеленые береты", рейнджеры, морские котики и мордовороты из 82-й воздушно-десантной дивизии США массово пишут рапорты на увольнение. Элитные спецназовцы из Специальной воздушной службы британской армии сбежали на "гражданку" и ищут работу охранниками в супермаркетах. Украинские Силы спецопераций расформировывают, потому что никто не хочет служить", - сообщил он.

Причиной таких фантастических "событий" стали выпускники Донецкого высшего общевойскового командного училища.

"А все из-за этих "монстров". Через этих невиданных в мире богатырей. Готовы, друзья Это выпускники Донецкого высшего общевойскового командного училища "Донецкой народной республики". Средний рост - метр шестьдесят восемь. Это если в стальном шлеме образца 1968 года.", - шутливо написал журналист.

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

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