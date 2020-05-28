Епідемія китайського вірусу й обмеження, введені РФ, поставили під загрозу туристичний сезон в окупованому Криму

Причиною для хвилювань «глави» анексованого півострова Сергія Аксьонова для паніки у зв'язку з можливим провалом туристичного сезону стали вимоги Росспоживнагляду до роботи санаторно-курортного комплексу під час пандемії.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, назвавши вимоги нездійсненними для більшості СКО.

«Зокрема, на нашу думку, необхідно повністю скасувати обов'язкове тестування на коронавірус як для трудових колективів підприємств курортної сфери, так і для туристів, що приїжджають у регіон», – наприклад, вважає Аксьонов.

Він також просить скасувати норму, яка зобов'язує у разі виявлення зараженого коронавирусною інфекцією перетворювати об'єкт розміщення на обсерватор.

Аксьонову не подобається і рекомендація користувачам пляжів відповідати за дотримання соціальної дистанції.

«Ми прекрасно розуміємо, що виконати це зобов'язання ніхто не зможе, і просимо виключити дану вимогу до санаторно-курортних установ», – заявив чиновник.

Він додав, що до розгляду приймаються й інші претензії по темі рекомендацій.

У свою чергу не всі жителі півострова готові до напливу гостей.

«Ми всі два місяці сиділи вдома, ходили в масках, дезінфікували все і вся. Крок вліво, крок вправо - штраф , а зараз, коли знадобилися гроші від туризму, ви готові відкрити і все всім дозволити на пляжах тільки тому, що ніхто це виконати не зможе. Я так скажу - захочуть = зможуть! А так ви обнулили всі наші зусилля, старання, страждання, збиток, який ми всі понесли, не маленький і т. д», «Заїжджі однозначно привезуть вірус, і що тоді робити місцевим?», «Одна думка приходить у голову: хто потім все це буде розгрібати?», – пишуть у коментарях.

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