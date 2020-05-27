Украинская писательница Оксана Забужко выступила с сильной речью о Крыме
По ее мнению, Украина, несомненно, вернет аннексированный Крым, а для России захват полуострова чреват опасными изменениями.
Такое мнение 2019 года она высказала в интервью "Радио Свобода".
Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья: "Аж больно смотреть..."
Май наплевал на все ожидания украинцев, появился точный прогноз погоды: "По всей Украине..."
"Как в детстве": шеф-повар Клопотенко раскрыл простой секрет пышных оладий
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
"Безусловно, Крым вернется обратно в Украину, потому что он всегда был с Украиной: в динамике, в войнах, в дружбе, в любви, ненависти, мы географически неразделимы. Нельзя просто так отрубить ногу вместе с водой, скажем так", – сказала писательница.
По мнению Забужко, оккупируя Крым, Кремль ввязался в сложную геополитическую проблему и начал большую войну, которая в конце концов принесет большие и бесполезные изменения для самой России.
Готовиться Украине к возвращению полуострова нужно уже сейчас, заверила писательница. По ее словам, пять и больше лет под диктатурой - очень тяжелое испытание для крымчан, поэтому Киев должен приложить все усилия для того, чтобы обеспечить их реабилитацию.
"Это очень тяжелая ситуация и очень тяжелое испытание. Это большой отрезок времени – прожить под диктатурой, шесть лет, возможно, семь лет в пределах одной человеческой жизни – это большой, тяжелый, травматический опыт, который потом всю жизнь надо будет выплевывать и отхаркивать с этих самых отравленных неволей легких", – резюмировала она.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.