Симферопольское водохранилище, которое катастрофически пересыхает, хотят превратить в концертную площадку

О таких намерениях журналистам «КП Крым» заявил художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.

По его словам, когда он приехал на обмелевшее водохранилище, ему пришла в голову невероятная идея.

«Меня осенила мысль, а почему бы зрителям не побывать на дне?!», – рассказал он.

Он считает, что водохранилище – идеальное место для проведения концерта, поскольку на плотине есть стоянка для машин, а спуск на дно плавный и без резких перепадов.

Худрук отметил, что освободившегося от воды пространства хватит на то, чтоб разместить филармонический оркестр в полном составе и зрительные ряды с соблюдением социальной дистанции.

«Само осознание, что ты на дне, настолько необычно! Ведь такое раз в 50 лет может случиться – это феномен! Это круто!» – эмоционально заявил Карлов.

Он добавил, что период вынужденной самоизоляции музыканты филармонии использовали для «поиска новых оригинальных творческих форматов».

Ранее мы рассказывали о том, что уровень воды в Симферопольском водохранилище упал просто критически, и столица Крыма оказалась перед угрозой остаться без водоснабжения.

По информации СМИ, объем воды в водохранилищах полуострова уменьшился практически в два раза по сравнению с прошлым годом. В мае 2019 года запас воды составлял 204,955 млн куб. метров что на 110,175 млн куб. метров больше, чем в мае этого года.

Напомним, легендарное озеро Свитязь исчезает на глазах.

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