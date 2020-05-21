В оккупированном Россией Крыму пересыхают водоемы

Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился в блогера RoksolanaToday&Крым25% на страничке в Twitter.

"Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки… По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. Капец уже у нас...", - говорится в подписи к фото.





В комментариях пользователи сети отметили, что это только начало и иронично подметили, что в этом "виновата Украина".

Ранее мы сообщали, что художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов предложил превратить Симферопольское водохранилище, которое катастрофически пересыхает, в концертную площадку.

По его словам, когда он приехал на обмелевшее водохранилище, ему пришла в голову невероятная идея.

Он считает, что водохранилище – идеальное место для проведения концерта, поскольку на плотине есть стоянка для машин, а спуск на дно плавный и без резких перепадов.

Худрук отметил, что освободившегося от воды пространства хватит на то, чтоб разместить филармонический оркестр в полном составе и зрительные ряды с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, легендарное озеро Свитязь исчезает на глазах.

Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа уничтожает реку под Киевом.

Также Politeka писала, что Украина оказалась на пороге масштабной экологической катастрофы.