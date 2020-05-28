Эпидемия китайского вируса и ограничения, введенные РФ, поставили под угрозу туристический сезон в оккупированном Крыму

Причиной для волнений «главы» аннексированного полуострова Сергея Аксенова для паники в связи с возможным провалом туристического сезона стали требования Роспотребнадзора к работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, назвав требования невыполнимыми для большинства СКО.

«В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион», – например, считает Аксенов.

Он также просит отменить норму, которая обязывает в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор.

Аксенову не нравится и рекомендация пользователям пляжей отвечать за соблюдение социальной дистанции.

«Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», – заявил чиновник.

Он добавил, что к рассмотрению принимаются и другие претензии по теме рекомендаций.

В свою очередь не все жители полуострова готовы к наплыву гостей.

«Мы все два месяца сидели дома, ходили в масках, дезинфицировали всё и вся. Шаг влево, шаг вправо - штраф , а сейчас, когда понадобились деньги от туризма, вы готовы всё открыть и всё всем разрешить на пляжах только потому, что никто это выполнить не сможет. Я так скажу - захотят = смогут! А так вы обнулили все наши усилия, старания, страдания, ущерб, который мы все понесли, не маленький и т.д», «Заезжие однозначно привезут вирус, и что тогда делать местным?», «Одна мысль приходит в голову: кто потом всё это будет разгребать?», – пишут в комментариях.

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