Соліст російського гурту "ДДТ" Юрій Шевчук

розкритикував російську владу за зневажливе ставлення до України та іншим сусідам

Як повідомляє Politeka.net музикант зазначив бандитські замашки росіян під час інтерв'ю "Новій газеті" у 2009 році.

Співак висловився про вчинки уряду у зовнішній політиці. За його спостереженнями, російські дипломати зарозуміло відносяться до всіх оточуючих без видимої на те причини.

"У наших «кремлівських» і, природно, у мзсівців якесь бандитське зарозумілість... щось від братви… Вони ось Захід намагаються якось грошима купити і наблизити до себе любов. Зараз багато говориться про патріотизм, про імідж Росії. І вони думають, що все можна купити за гроші, любов усього світу. А любов за гроші не купиш!", - зазначив знаменитість.

На думку Юрія Шевчука, Росії варто спокійніше ставитися до інших країн і не заважати їм іти своїм шляхом. Історія повинна залишитися історією.

"Так, ми були раніше однією великою країною, але ми її втратили. Я, може бути, так само плакав, як багато хто, коли ми втратили цю імперію. Але зараз Білорусія — окрема країна, Україна — теж, Грузія — теж. І треба шанобливо ставитися і до ближніх сусідів, і до дальніх", - підкреслив музикант. - "Ми не крутіше, ми, може бути, перші, але серед рівних".

Треба самим любити, давати приклад нашим сусідам, що ми нормально до них ставимося. На рівних. Що ми не крутіше, ми, може бути, перші, але серед рівних. Хоча серед національностей і країн немає такого спорту: перше місце, друге, третє… Тому пригнічує наша зовнішня політика. Погана у нас зовнішня політика, дуже погана.

Нагадаємо, що Шевчук засумнівався у щасливому майбутньому РФ: "Опинимося на дні в обнімку з Північною Кореєю".

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