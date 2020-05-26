Солист российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук

раскритиковал российскую власть за пренебрежительное отношение к Украине и другим соседям

Как сообщает Politeka.net, музыкант отметил бандитские замашки россиян во время интервью "Новой газете" в 2009 году.

Певец высказался о поступках правительства во внешней политике. По его наблюдениям, российские дипломаты высокомерно относятся ко всем окружающим без видимой на то причины.

"У наших «кремлевских» и, естественно, у мидовцев какое-то бандитское высокомерие... что-то от братвы… Они вот Запад пытаются как-то деньгами купить и приблизить к себе любовь. Сейчас много говорится о патриотизме, об имидже России. И они думают, что все можно купить за деньги, любовь всего мира. А за деньги любовь не купишь!", - отметил знаменитость.

По мнению Юрия Шевчука, России следует спокойнее относиться к другим странам и не мешать им идти своим путем. История должна остаться историей.

"Да, мы были раньше одной великой страной, но мы ее потеряли. Я, может быть, так же плакал, как многие, когда мы потеряли эту империю. Но сейчас Белоруссия — отдельная страна, Украина — тоже, Грузия — тоже. И надо уважительно относиться и к ближним соседям, и к дальним", - подчеркнул музыкант. - "Мы не круче, мы, может быть, первые, но среди равных".

Надо самим любить, давать пример нашим соседям, что мы нормально к ним относимся. На равных. Что мы не круче, мы, может быть, первые, но среди равных. Хотя среди национальностей и стран нет такого спорта: первое место, второе, третье… Поэтому удручает наша внешняя политика. Плохая у нас внешняя политика, очень плохая.

Напомним, что Шевчук усомнился в счастливом будущем РФ: "Окажемся на дне в обнимку с Северной Кореей".

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