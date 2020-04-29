Российский музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук предрек России будущее «в обнимку с Северной Кореей»

Российский музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал россиян больше заниматься проблемами своей страны и меньше следить за происходящим в Украине.

Об этом музыкант заявил в интервью КП.

«Какой утюг не включишь, везде только одно: Украина, Украина… Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно ?! Может они сами разберутся? Вот Зеленского выбрали, может быть у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит — пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть», – заявил он.

Также лидер «ДДТ» отметил, что им любят втирать, что в городах на Днепре все плохо.

«Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседом. Это шизофрения. Давайте займемся своими проблемами», - отметил он.

Он также отметил, что в России есть над чем поработать, поэтому вместо того, чтобы лезть к Украине стоит задуматься о своем собственном будущем.

«Мы мужественны и духовиты, но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку с Северной Кореей. При этом еще и пропасть между богатыми и бедными катастрофически растет. Средние заплаты во многих городах не больше пятнадцати — двадцати тысяч — ну, что это такое? А в это время разные нефтегазовые менеджеры и попса зарабатывают миллионы долларов в год», – резюмировал Шевчук.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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