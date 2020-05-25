Російський актор Анатолій Пашинін виступив з пронизливою промовою

Він заявив, що справжніх українців зараз можна перерахувати на пальцях, а все інше населення він вважає байдужою масою, яка не має права відносити себе до народу

Своєю думкою Пашинін поділився 2018 року в інтерв'ю журналістки Соні Кошкіної в її програмі "KishkiNa"(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).



Актор-доброволець емоційно прокоментував байдужість багатьох представників українського суспільства до кровопролитної війні в їх країні, яка триває вже шостий рік.

"Він все кидає і приїжджає сюди, все своє життя поклавши. Думаєте, для того, щоб стати героєм в Україні? Ні! Щоб стати вічним докором українцям. Точніше, того, що від них залишилося. Тому що українців залишилося — он підіть перерахуйте. Ну і на передку ще. Все! Все інше — пардон! Нехай називається громадянами України, нехай називається ким завгодно — запорожцями, черкасчанами, сумчанами. Але нехай не сміють говорити, що вони українці! Їм не потрібна Україна! Їм зашибісь, їм все равно, коли закінчується Україна кров'ю, а на передовій вмирають мої побратими!".

Вислухавши його позицію, Кошкіна запитала у Пашинина, чи не згодний він з тим, що звичайні люди не можуть думати про такі трагедії кожну мить свого життя. Однак він відповів їй, що саме для того, щоб не думати про все це, він і прийняв рішення вступити в ряди УДА.

Нагадаємо, Пашинін знайшов велику різницю між Україною і Росією.

Як Politeka писала, що Пашинін різко висловився про українців через Донбас.

Також Politeka повідомляли, що Пашинін знайшов винних у бідах України.