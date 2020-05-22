Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про велику помилку України

На його думку, найбільший ворог українців – це більшовизм.

Про це він заявив 2018 року в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Головний ворог і головна проблема України – більшовизм. Той, що ненавидить все українське, все рідне і дороге тобі", – висловив Пашинін свою думку.

За його словами, це нагадує дитячу казку, в якій лисиця допомагає поділити ведмедям головку сиру, забираючи собі все більше і більше. При цьому, проблема актуальна і для росіян.

"З'являється людина, яка ґрунтуючись на якихось вигаданих поняттях, прагне поділити те, що дісталося тобі від твоїх батьків. При цьому ще говорить, що йому нічого не треба", – обурився російський актор Анатолій Пашинін.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловився про "культурний геноцид" в Україні.

Так, він розповів, що в Україні спостерігається справжній культурний геноцид, якому всіляко сприяють телебачення і вершки вітчизняного шоу-бізнесу. З цієї ж причини країна забуває справжніх артистів і цінних діячів культури.