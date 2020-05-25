Российский актер Анатолий Пашинин выступил с пронзительной речью

Он заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу

Своим мнением Пашинин поделился 2018 года в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).



Актер-доброволец эмоционально прокомментировал безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже шестой год.

"Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому что от них осталось. Потому что украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, им все равно, когда истекает Украина кровью, а на передовой умирают мои побратимы!".

Выслушав его позицию, Кошкина спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Однако он ответил ей, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА.

Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией.

Как Politeka писала, что Пашинин резко высказался об украинцах из-за Донбасса.

Также Politeka сообщали, что Пашинин нашел виновных в бедах Украины.