Поки Росія «встає з колін» і на весь світ трясе зброєю, її громадяни демонструють в мережі справжні реалії життя в «окремій цивілізації»

У мережі з'явилося відео, на якому співробітники пожежно-рятувальної частини № 57 Каргатского району Новосибірської області косять траву на території частини. І все б нічого, тільки замість кіс у них в руках маленькі ножиці, і зрізають траву дорослі чоловіки, схилившись або спершись на одне коліно, передає Politeka.net.

«Сьогодні у нас була поставлена задача — прибирання закріпленої території від трави. Постало запитання, чим нам косити траву. Начальник частини сказав, що приїжджала комісія і сказала: «Манікюрними ножицями». Комендант сходив купив їх спеціально, і хлопці приступили до покосу трави», – розповідає пожежник.

Відео розлетілося в мережі і викликало шквал обурення. Пізніше начальник частини виправдався перед журналістами, що всі необхідні засоби для проведення такої роботи в частині є, а ось за свій демарш співробітники можуть поплатитися.

«У частині є коса типу литовки, але, мабуть, вона не сподобалася пожежникам, вони хотіли більш новий інструмент, тому влаштували такий демарш. Одразу після цього випадку і публікації відео ми призначили перевірку, за підсумками якої буде ухвалено рішення про заходи стосоовно співробітників частини», – заявив він.

У свою чергу користувачі дали власну оцінку побаченому.

«Типова дідівщина, що перейшла з армії в МНС. Того, хто віддав такий "наказ", потрібно судити за знущання над підлеглими», «А я хочу зауважити, як треба себе не поважати, ні в що не ставити, щоб, як барани, це робити? Так вам і треба, значить, ваш начальник знає, що з вами так можна», «Та ну нах. Це знущання, навіть в армії такого немає, щось нове зараз, по ходу, бачать дембелі, беруть собі на замітку», «І вони пішли(((. Зовсім себе не поважають», «Може бути, начальник із Північної Кореї? Там теж сидять на корточках і виривають «траву імперіалізму»», «Косять зайці траву трин-траву. Такого начальника треба гнати знаєте якою мітлою», «Нанокоси зі Сколково, такими темпами підкорювати Марс недовго», – іронізують у соцмережах.

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