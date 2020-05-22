Пока Россия «встает с колен» и на весь мир трясет оружием, ее граждане демонстрируют в сети настоящие реалии жизни в «отдельной цивилизации»

В сети появилось видео, на котором сотрудники пожарно-спасательной части № 57 Каргатского района Новосибирской области косят траву на территории части. И все бы ничего, только вместо кос у них в руках маленькие ножницы, и срезают траву взрослые мужчины, склонившись или упершись на одно колено, передает Politeka.net.

«Сегодня у нас была поставлена задача — уборка закрепленной территории от травы. Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала: «Маникюрными ножницами». Комендант сходил купил их специально, и ребята приступили к покосу травы», – рассказывает пожарный.

Видео разлетелось в сети и вызвало шквал возмущения. Позже начальник части оправдался перед журналистами, что все необходимые средства для проведения такой работы в части есть, а вот за свой демарш сотрудники могут поплатиться.

«В части есть коса типа литовки, но, видимо, она не понравилась пожарным, они хотели более новый инструмент, поэтому устроили такой демарш. Сразу после этого случая и публикации видео мы назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о мерах по отношению к сотрудникам части», – заявил он.

В свою очередь пользователи дали собственную оценку увиденному.

«Типичная дедовщина, только перекочевавшая из армии в МЧС. Того, кто отдал такой "приказ", нужно судить за издевательство над подчинёнными», «А я хочу заметить, как нужно себя не уважать, ни во что не ставить, чтобы, как бараны, это делать? Так вам и надо, значит, ваш начальник знает, что с вами так можно», «Да ну нах. Это издевательство, даже в армии такого нет, что-то новое сейчас, по ходу, видят дембели, берут себе на заметку», «И они пошли(((. Совсем себя не уважают», «Может быть, начальник из Северной Кореи? Там тоже сидят на корточках и вырывают «траву империализма»», «Косят зайцы траву трын-траву. Такого начальника надо гнать знаете какой метлой», «Нанокосы из Сколково, такими темпами покорять Марс недолго», – иронизируют в соцсетях.

Напомним, российские военные похвастались служебным жильем.

Как сообщала Politeka, скандальный Кот выставил на посмешище Путина в прямом эфире.

Также Politeka рассказывала, что Лукашенко унизил Путина на глазах у всех, россияне смеются.