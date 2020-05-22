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В сети появилось видео, на котором сотрудники пожарно-спасательной части № 57 Каргатского района Новосибирской области косят траву на территории части. И все бы ничего, только вместо кос у них в руках маленькие ножницы, и срезают траву взрослые мужчины, склонившись или упершись на одно колено, передает Politeka.net.
«Сегодня у нас была поставлена задача — уборка закрепленной территории от травы. Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала: «Маникюрными ножницами». Комендант сходил купил их специально, и ребята приступили к покосу травы», – рассказывает пожарный.
Видео разлетелось в сети и вызвало шквал возмущения. Позже начальник части оправдался перед журналистами, что все необходимые средства для проведения такой работы в части есть, а вот за свой демарш сотрудники могут поплатиться.
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«В части есть коса типа литовки, но, видимо, она не понравилась пожарным, они хотели более новый инструмент, поэтому устроили такой демарш. Сразу после этого случая и публикации видео мы назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о мерах по отношению к сотрудникам части», – заявил он.
В свою очередь пользователи дали собственную оценку увиденному.
«Типичная дедовщина, только перекочевавшая из армии в МЧС. Того, кто отдал такой "приказ", нужно судить за издевательство над подчинёнными», «А я хочу заметить, как нужно себя не уважать, ни во что не ставить, чтобы, как бараны, это делать? Так вам и надо, значит, ваш начальник знает, что с вами так можно», «Да ну нах. Это издевательство, даже в армии такого нет, что-то новое сейчас, по ходу, видят дембели, берут себе на заметку», «И они пошли(((. Совсем себя не уважают», «Может быть, начальник из Северной Кореи? Там тоже сидят на корточках и вырывают «траву империализма»», «Косят зайцы траву трын-траву. Такого начальника надо гнать знаете какой метлой», «Нанокосы из Сколково, такими темпами покорять Марс недолго», – иронизируют в соцсетях.
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