Скандальний композитор Володимир Бистряков упевнений, що США не перешкоджали анексії Криму через вагому причину

Він висловив думку, що президента Росії Володимира Путіна нібито заманили в Криму в пастку.

На його думку, російські "зелені чоловічки" під час анексії Криму не стріляли, а захопити український півострів президенту РФ Володимиру Путіну дозволили, щоб отримати компромат на Росію. Таку думку він висловив 2017 року в ефірі на телеканалі 112 Україна.

"Зелені чоловічки" нічого не робили, вони там не стріляли. Але з Америки була дана команда не перешкоджати анексії Криму. Тому що США потрібен був компромат на Росію. Ось і все… це умова дуже великої гри, в якій ні наші правителі, ні той же Путін, може бути, не грають великих ролей", – пояснив він.

Композитор зазначив, що начебто американці заманили Путіна в пастку, в яку той влучив "через референдум".

"Він же не окупував", – заявив Бистряков.

До всього іншого, композитор не погодився, що референдум про приєднання Криму проходив під дулами автоматів російських солдатів. За його пропагандистської теорії кримчани захотіли в Крим через українізацію, якої боялися.

"Ну, з якими автоматами? У мене там тесть живе, в Сімферополі... всі вони за Росію… вони всі російськомовні і були проти українізації, яку їм нав'язували. Вони не розуміли цієї мови. Він тричі хороший, але вони його не розуміли ні в юриспруденції, ні в математиці… ні в точних науках", – резюмував він.

Нагадаємо, що скандальний Бистряков не помітив російських військових на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, скандальний Бистряков не побачив патріотизму захисників України.

Також Politeka писала, що композитор Бистряков заступився за російських окупантів в Криму.