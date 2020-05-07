Композитор Владимир Быстряков уверен, что Украине нужна федерализация
По его словам, страна состоит из "разных кусков".
"Украине нужна федерализация, потому что она настолько разная, и история разная, и герои у нее разные, как бы мы не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, в которой однородное население, одна и история, одни герои", – заявил он.
Быстряков убежден, что власть только усугубляет ситуацию, которая сложилась, "навязывая" переименование улиц.
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Кроме того, он выразил мнение, что "делается это назло москалям".
Ранее, в одном из интервью, он выразил мнение, что Украина не сможет жить без России.
Кроме того, композитор оскорбил украинских добровольцев на Донбассе.
По его словам, украинские военные якобы ведут себя недостойно. При этом он рассказал о "позорном случае", отметив, что якобы сам все видел.
"Я однажды видел в соцсетях видео, которое умилило очень многих барышень. В полуразрушенном доме сидит доброволец, играет на фортепьяно, вокруг стоят такие-же добровольцы и слушают. И все распустили слюни и сопли. А кто-то спросил: "А где хозяева этого фортепьяно? А что это за дом, который они развалили?" – сказал он.
Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.
Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.
Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.