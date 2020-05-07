Композитор Владимир Быстряков уверен, что Украине нужна федерализация



По его словам, страна состоит из "разных кусков".

"Украине нужна федерализация, потому что она настолько разная, и история разная, и герои у нее разные, как бы мы не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, в которой однородное население, одна и история, одни герои", – заявил он.

Быстряков убежден, что власть только усугубляет ситуацию, которая сложилась, "навязывая" переименование улиц.

Кроме того, он выразил мнение, что "делается это назло москалям".



Ранее, в одном из интервью, он выразил мнение, что Украина не сможет жить без России.

Кроме того, композитор оскорбил украинских добровольцев на Донбассе.

Он заявил, что добровольцы якобы грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

По его словам, украинские военные якобы ведут себя недостойно. При этом он рассказал о "позорном случае", отметив, что якобы сам все видел. "Я однажды видел в соцсетях видео, которое умилило очень многих барышень. В полуразрушенном доме сидит доброволец, играет на фортепьяно, вокруг стоят такие-же добровольцы и слушают. И все распустили слюни и сопли. А кто-то спросил: "А где хозяева этого фортепьяно? А что это за дом, который они развалили?" – сказал он.

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.