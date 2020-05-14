Скандальний композитор Володимир Бистряков впевнений, що президент Росії Володимир Путін не відправляв на Донбас своїх головорізів

Так, він заявив, що на Донбасі воюють "ополченці", при цьому невідомо, чи вводив війська на схід України президент РФ Володимир Путін.

Таку думку Бистряков висловив в інтерв'ю 2018 року на телеканалі 112 Україна.

Відповідаючи на питання, чи готовий він підписати лист на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо України, Бистряков сказав: "Я б сказав, що він – президент іншої країни, і я не вправі підписувати такі листи".

Крім цього, він заперечує той факт, що російські війська ведуть активні бойові дії проти ЗСУ і мирного населення Донбасу.

"Не знаю, вводив він (Путін - прим.ред.) раніше російські війська (головорізів прим. ред) в Донецьк і Луганськ, але в даний час їх там немає. В даному випадку воюють люди, які там живуть. Так звані ополченці", – заявив Бистряков.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Бистряков висловив думку, що Україна нібито не зможе жити без Росії. Крім того, композитор образив українських добровольців на Донбасі.

Він заявив, що добровольці нібито грабують, руйнують будівлі і перетворюють будинку культури в туалети.

За його словами, українські військові нібито ведуть себе негідно. При цьому він розповів про "ганебний випадок", зазначивши, що сам все бачив.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійською заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.