Композитор Володимир Бистряков упевнений, що Україні потрібна федералізація



За його словами, країна складається з "різних шматків".

"Україні потрібна федералізація, тому що вона настільки різна, і різна історія, і герої у неї різні, як би ми не хотіли того, вона зшита з різних шматків. Ми мало нагадуємо Японію, в якій однорідне населення, одна і історія, одні герої", – заявив він.

Бистряков впевнений, що влада тільки ускладнює ситуацію, яка склалася, "нав'язуючи" перейменування вулиць.

Крім того, він висловив думку, що "це робиться на зло москалям".



Раніше, в одному з інтерв'ю, він висловив думку, що Україна не зможе жити без Росії.

Крім того, композитор образив українських добровольців на Донбасі.

Він заявив, що добровольці нібито грабують, руйнують будівлі і перетворюють будинку культури в туалети.

За його словами, українські військові нібито поводяться негідно. При цьому він розповів про "ганебний випадку", зазначивши, що нібито сам все бачив.

"Я одного разу бачив в соцмережах відео, яке розчулило дуже багатьох панянок. У напівзруйнованому будинку сидить доброволець, грає на фортепіано, навколо стоять такі добровольці і слухають. І все розпустили слюні і соплі. А хтось запитав:" А де господарі цього фортепіано? А що це за будинок, який вони розвалили? "- сказав він.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійською заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.