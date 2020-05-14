Скандальный композитор Владимир Быстряков уверен, что президент России Владимир Путин не отправлял на Донбасс своих головорезов

Так, он заявил, что на Донбассе воюют "ополченцы", при этом неизвестно, вводил ли войска на восток Украины президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение Быстряков высказал в интервью 2018 года на телеканале 112 Украина.

Отвечая на вопрос, готов ли он подписать письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины, Быстряков сказал: "Я бы сказал, что он – президент другой страны, и я не вправе подписывать такие письма".

Кроме этого, он отрицает тот факт, что российские войска ведут активные боевые действия против ВСУ и мирного населения Донбасса.

"Не знаю, вводил ли он (Путин - прим. ред.) раньше российские войска (головорезов прим.ред.) в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. В данном случае воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы", – заявил Быстряков.

Также ранее сообщалось, что Владимир Быстряков выразил мнение, что Украина якобы не сможет жить без России. Кроме того, композитор оскорбил украинских добровольцев на Донбассе.

Он заявил, что добровольцы якобы грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

По его словам, украинские военные якобы ведут себя недостойно. При этом он рассказал о "позорном случае", отметив, что сам все видел.

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.