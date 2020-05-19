Скандальный композитор Владимир Быстряков уверен, что США не препятствовали аннексии Крыма из-за веской причины

Он высказал мнение, что президента России Владимира Путина якобы заманили в Крыму в ловушку.

По его мнению, российские "зеленые человечки" во время аннексии Крыма не стреляли, а захватить украинский полуостров президенту РФ Владимиру Путину позволили, чтобы получить компромат на Россию. Такое мнение он высказал 2017 года в эфире на телеканале 112 Украина.

"Зеленые человечки" ничего не делали, они там не стреляли. Но из Америки была дана команда не препятствовать аннексии Крыма. Потому что США нужен был компромат на Россию. Вот и все… это условие очень большой игры, в которой ни наши правители, ни тот же Путин, может быть, не играют крупных ролей", – пояснил он.

Композитор отметил, что якобы американцы заманили Путина в ловушку, в которую тот угодил "через референдум".

"Он же не оккупировал", – заявил Быстряков.

Ко всему прочему, композитор не согласился, что референдум о присоединении Крыма проходил под дулами автоматов российских солдат. По его пропагандистской теории крымчане захотели в Крым из-за украинизации, которой боялись.

"Ну с какими автоматами? У меня там тесть живет, в Симферополе... они все за Россию… они все русскоязычные и были против украинизации, которую им навязывали. Они не понимали этого языка. Он трижды хорош, но они его не понимали ни в юриспруденции, ни в математике… ни в точных науках", – подытожил он.

Напомним, что скандальный Быстряков не заметил российских военных на Донбассе.

Как сообщала Politeka, скандальный Быстряков не увидел патриотизма в защитниках Украины.

Также Politeka писала, что композитор Быстряков вступился за российских оккупантов в Крыму.