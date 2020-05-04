Український музикант і композитор Володимир Бистряков впевнений, що на Донбасі немає російських військ, а кримчани самі вибрали Росію

Як повідомляє Politeka.net, про це українська знаменитість заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Артист вважає, що війна на Донбасі безглузда, адже в учасників конфлікту немає конкретної мети або ідеї. За його словами, жодним патріотизмом там і не пахне.

"Коли мені кажуть, що хлопці там воюють і все таке. Я відповідаю: за які ідеали вони воюють? За якусь віртуальну Україну, за віртуальне майбутнє. Це все настільки отримує характер абсурду", — сказав Володимир Бистряков.

Композитор припустив, що на Донбасі немає російських військ. В якості доказів він навів слова двох українців: Георгія Туки і Надії Савченко. Нібито, вони теж говорили, що російські військові не надають підтримки терористам і сепаратистам. Знаменитий піаніст також вважає, що українцям не можна заборонити спілкуватися з росіянами, незважаючи на війну.

"Я, наприклад, читав, Георгій Тука сказав, що, на його думку, російських військ на Донбасі немає. Надія Савченко, герой України, також вважає, що російських військ там немає. Росія, вона різна, але відмовляти нам у спілкуванні з людьми культури — так не можна", висловився Володимир Бистряков.

У той же час, Володимир Бистряков називає Крим російським і заперечує, що Росія окупувала його насильно. За словами музиканта, жителі півострова самі вирішили перейти під крило агресора і не хотіли жити в Україні.

"Там люди всі за Росію. Вони російськомовні і ніколи не розуміли українізацію. Крим у нас був автономною республікою і там законно провели референдум. І ніяких автоматів там не було", - заявив Володимир Бистряков.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.