Известный музыкант и композитор Владимир Быстряков заявил, что российских войск на Донбассе нет

Как сообщает Politeka.net, об этом украинская знаменитость заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Артист считает, что война на Донбассе бессмысленная, ведь у участников конфликта нет конкретной цели. По его словам, никаким патриотизмом там и не пахнет.

"Когда мне говорят, что ребята там воюют и все такое. Я отвечаю: за какие идеалы они воюют? За какую-то виртуальную Украину, за виртуальное будущее. Это все настолько получает характер абсурда", — подчеркнул Владимир Быстряков.

Композитор предположил, что на Донбассе нет российских войск. В качестве доказательств он привел слова двух украинцев:

"Я например, читал, Георгий Тука сказал, что, по его мнению, российских войск на Донбассе нет. Надежда Савченко, герой Украины, также считает, что российских войск там нет. Россия, она разная, но отказывать нам в общении с людьми культуры — так нельзя".

В то же время, Владимир Быстряков называет Крым российским и отрицает, что Россия оккупировала его насильно. По словам музыканта, жители полуострова сами решили перейти под крыло агрессора.

"Вы знаете, как Кучма выиграл вторые выборы? Он расклеил весь Крым листовками, в которых было написано, что вторым государственным языком на Украине будет русский. Там люди все за Россию. Они русскоязычные и никогда не понимали украинизацию. Крым у нас был автономной республикой и там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было" - заявил Владимир Быстряков.

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