Російському пропагандистові Володимиру Соловйову несподівано прилетіло, звідки не чекав

Мешканці Італії, де у скандального рупора Кремля є маєток на озері Комо, звернулися до глави МВС країни Лучані Ламорджезе з петицією, в якій просять заборонити Соловйову в'їзд на територію держави.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі і росЗМІ.

На думку авторів петиції, опублікованій на порталі Change.org, Соловйов з його агресивною риторикою «змусив багатьох молодих людей вступити в ряди приватних військових підрозділів і вести братовбивчу війну в таких країнах, як Україна і Сирія. Багато з цих людей втратили свої життя і забрали життя інших». Більш того, він «посилює військову істерику, а його заяви повні ксенофобії, екстремізму і залишаються безкарними через близькість ведучого до представників влади в Росії».

У зверненні також зазначається, що на гроші, отримані від пропаганди, цей чоловік обзавівся нерухомістю в Італії, де хоче оселитися. Однак, впевнені они, тут йому не місце.

«Італійцям слід турбуватися у зв'язку з тим, що ця людина намагається влаштуватися в демократичній країні, хоча сама налаштована проти демократичних цінностей, проти цінностей Європейського Союзу», — йдеться в петиції.

Італійці не проти також внести Соловйова до «списку Магнітського» і заборонити в'їзд у всі країни Євросоюзу і США.

Більше того, громадяни країни просять міністра МВС «вжити заходів щодо всіх російських пропагандистів, які шукають резервні плацдарми в країнах Заходу і США».

Петицію, яка з'явилася в мережі в жовтні 2019 року, вже підписали понад 226 тисяч чоловік. Для того, щоб її розглянули, достатньо було 100 тисяч голосів.

Як на таку дію відреагував Соловйов, поки невідомо. Однак ще в червні 2019 року він підтвердив, що у нього є вид на проживання в Італії.

Раніше Соловйов заявив, що Україні пора віддати Росії решту території:

«Росії Крим вони вже повернули. Тобто, зараз ви хочете, судячи з усього, щоб вони Донбас повернули? Ну, чого зупинятися на Донбасі! Так можна все повернути Росії! » - висловився він єхидно в своїй програмі.

Нагадаємо, Невзоров побачив у пропагандисте Соловйова нормальної людини.

Як повідомляла Politeka, пропагандист Соловйов накинувся на Зеленського з-за Дня пам'яті.

Також Politeka писала, що Соловйов вибухнув нахабними погрозами в бік України.