Известный российский писатель и публицист Александр Невзоров удивил неожиданным признанием по поводу самого скандального пропагандиста росТВ Владимира Соловьева

Он считает Соловьева не подонком или гением, а солдатом информационной войны. Об этом Невзоров рассказал в эфире программы «Гордон». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

«Ему платят достаточно много, но ему платят за то унижение, которое он вынужден переживать. Поверь мне, это совершенно нормальный человек, с совершенно нормальным европейским взглядом на Украину, на жизнь, на любую идеологию», – отметил гость студии.

Он сравнил пропагандиста с приличным актером, который снимался в вестернах, а затем его позвали в фильм для взрослых с двумя африканцами и унизительными сценами.

«Он актер, он исполняет эту роль. Но от того, что он ее исполняет, картинка менее гадкой не становится. Ему платят за то унижение, которое он переживает, будучи нормальным человеком, не глупым и не плохим», – подчеркнул Невзоров.

Соловьев соблазнился на деньги и возможности, которые обеспечивает федеральный канал. Однако согласился на все это пропагандист еще по одной причине.

«Это все сделал и пошел на это только ради того, чтобы хорошо жить в Европе. Его приобретения, его страсть к озеру Комо, его особнячки... Ведь это же его выдает мгновенно, на корню. Он пошел на все это только для того, чтобы быть типичным успешным европейцем, который в какую-то минуту сможет забыть жуткое слово «Россия»», – считает публицист.

Ранее Невзоров заявил, что ни разу в жизни не видел верующего человека. По его словам, такие представители РПЦ как Гундяев, Чаплин или Смирнов более-менее соответствуют представлениям о христианстве, однако он считает их глубоко идеологизированными, но никак не верующими.

По словам Невзорова, Гундяев сейчас идеален для него, как идеален тот же протоиерей Димитрий или ныне покойный Чаплин.

Мы также писали, что российский писатель раскритиковал оппозиционера Бориса Немцова, ныне покойного, который прославился, как борец за свободу слова в России. Однако, по словам публициста, политик не отличался от своих оппонентов и тоже мешал работе СМИ, когда находился при власти.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.