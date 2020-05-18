Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву неожиданно прилетело, откуда не ждал

Жители Италии, где у скандального рупора Кремля имеется особняк на озере Комо, обратились к главе МВД страны Лучане Ламорджезе с петицией, в которой просят запретить Соловьеву въезд на территорию государства.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети и росСМИ.

По мнению авторов петиции, опубликованной на портале Change.org, Соловьев с его агрессивной риторикой «заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия. Многие из этих людей потеряли свои жизни и забрали жизни других». Более того, он «усиливает военную истерику, а его заявления полны ксенофобии, экстремизма и остаются безнаказанными из-за близости ведущего к представителям власти в России».

В обращении также указывается на то, что на деньги, полученные от пропаганды, этот человек обзавелся недвижимостью в Италии, где хочет поселиться. Однако, уверены оны, здесь ему не место.

«Итальянцам следует беспокоиться в связи с тем, что этот человек пытается обосноваться в демократической стране, хотя сам настроен против демократических ценностей, против ценностей Европейского Союза», — говорится в петиции.

Итальянцы не против также внести Соловьева в «список Магнитского» и запретить въезд во все страны Евросоюза и США.

Более того, граждане страны просят министра МВД «принять меры в отношении всех российских пропагандистов, которые ищут резервные плацдармы в странах Запада и США».

Петицию, которая появилась в сети в октябре 2019 года, уже подписали свыше 226 тысяч человек. Для того, чтобы ее рассмотрели, достаточно было 100 тысяч голосов.

Как на такое действие отреагировал Соловьев, пока неизвестно. Однако еще в июне 2019 года он подтвердил, что у него есть вид на жительство в Италии.

Ранее Соловьев заявил, что Украине пора отдать России все остальные территории:

«России Крым они уже вернули. То есть, сейчас вы хотите, судя по всему, чтобы они Донбасс вернули? Ну, чего останавливаться на Донбассе! Так можно все вернуть России!» - высказался он с ехидством в своей программе.

Напомним, Невзоров увидел в пропагандисте Соловьеве нормального человека.

Как сообщала Politeka, пропагандист Соловьев набросился на Зеленского из-за Дня памяти.

Также Politeka писала, что Соловьев разразился наглыми угрозами в сторону Украины.