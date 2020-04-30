Скандальный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия продолжит захват Украины

Как сообщает Politeka.net, ведущий разразился новым бредом в эфире своей авторской программы на телеканале "Россия 1".

Во время очередного выпуска Вячеслав Ковтун, которого представляют украинским экспертом, высказался о планах Владимира Путина. По его мнению, президент России готов пойти на компромис с Украиной и вернуть Киеву контроль над границей.

В ответ Владимир Соловьев опроверг, что лидер страны-агрессора может пойти хоть на какие-то уступки. Более того, он пригрозил украинцам оккупацией новых регионов. Как заявил пропагандист, территория Украины может сузиться до Львовской области.

"Где вы увидели у Путина хоть слово про компромисс? Путин как раз бескомпромиссный. Никакого компромисса с вами нет и быть не может. Вам отдадут границу по Львовской губернии. И то максимум. Я не знаю, где вы увидели у Путина хоть что-то про компромисс. Где вы увидели у Путина хоть слово про то, что Украине отдадут границу?" – высказался Владимир Соловьев.

Ранее пропагандист заявил, что на Донбассе нет российских войск, но когда они там появятся, украинцам придется спасаться бегством. По его словам, оккупанты вытеснят жителей Украины до самой польской границы.