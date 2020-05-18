Радянський і російський актор театру і кіно Михайло Боярський зробив несподівану заяву про Україну



Боярський неодноразово виступав у анексованому Криму, порушивши порядок в'їзду на півострів. Підписав листа на підтримку агресії Путіна щодо України. І каже, що заборона в'їзду в Україну його не хвилює.

Крім того, в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ Nation-news, яке він дав у 2018 році, артист раптом назвав необхідні умови для примирення Москви і Києва.

«Я завжди був в контакті з українськими колегами, знімав велику кількість фільмів в Україні, знайомий з багатьма акторами. Ті нюанси, непорозуміння і шпильки, які сьогодні існують, рано чи пізно згладяться», заявив російський артист.

На його думку, Україна і Росія є одним цілим, тому нібито не може існувати між країнами ніяких розбіжностей та поділу.

«Все одно ми (Україна і Росія - прим.ред.) - єдине ціле. Я не бачу причин для того, щоб дружбу чимось ще зміцнювати. Вона або є, або немає. У мене вона є. Я думаю, що мости потрібні не матеріальні, а насамперед духовні», - заявив Боярський.

Також раніше повідомлялося, що знаменитий російський співак і актор Михайло Боярський зробив скандальну заяву про ворогів РФ.

Ведуча Ірина Шихман запитала у Боярського, кого він вважає ворогами Росії. Артист здивував її відповіддю, заявивши, що ними є "всі, хто проти нас". Шихман була не згодна. На її думку, Росія на світовій арені сама виступає проти всіх.

Боярський визнав, що Російська Федерація робить все правильно, адже на їх боці сила і захист завдяки ресурсам, які знаходяться в РФ.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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