Российский шоумен Отар Кушанашвили рассказал, чем для России обернется конфликт с Украиной

Он отметил, что триумф Кремля после аннексии Крыма обернулся настоящим адом для граждан России, которые обеднели из-за санкций.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин надеялся при помощи захвата украинского полуострова поднять собственный рейтинг в глазах российских обывателей. Шоумен назвал аннексию Крыма "одиссеей проигрыша".

"Крым – это одиссея грандиозного проигрыша тех, кто считает себя триумфатором; псевдорусская квазирулетка в поддавки самому себе; уравнение хамства, известного каждому: когда слова "слышь, это мое" звучат как приговор, а смотрятся памятником среднему пальцу. Крым – это гангстерский фокус ВВП (Владимира Владимировича Путина. – Ред.), который на каких-то главных весах перевесит все то, что он сделал за вечность, которую правит. Крым (для России прим ред) – урок самосохранения в чумные времена, оселок на человечность, долговая яма, бабуля, навсегда почившая с репликой чинодрала: "Денег нет, но вы держитесь!"; рай, ставший чистилищем; Россия, назад", - отметил артист.

"Крым – это взгляд шпаны свысока на обывателей, проверка благонадежности для "вежливых" подхалимов. Когда-нибудь окажется, что те, кто захапал Крым, обернутся беспомощными чайками, попавшими в нефтяное пятно", - подчеркнул Кушанашвили.

Кушанашвили напомнил о захвате Россией Южной Осетии и Абхазии, которые прозябают под кремлевским протекторатом.

"И Южная Осетия "вашенская", и Абхазия "вашенская", а почему не Ямайка и не Уругвай? Понятно же, что поедут туда единицы, ринутся все в Грецию, толком никто не знает, что там, в Крыму, всем плевать, плевать и на Крым, и на нормы цивилизованного общежития, потому что тут главное – вот это вот: "нашенский"! Вот это вот ощущение, дарящее блаженство. Эта ригидная (не мешать с фригидной) политика обречена", - заявил он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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