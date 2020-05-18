Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский сделал неожиданное заявление об Украине



Боярский неоднократно выступал в аннексированном Крыму, нарушив порядок въезда на полуостров. Подписал письмо в поддержку агрессии Путина в отношении Украины. И говорит, что запрет въезда в Украину его не волнует.

Кроме того, в одном из интервью для российских СМИ Nation-news, которое он дал в 2018 году, артист вдруг назвал необходимые условия для примирения Москвы и Киева.

«Я всегда был в контакте с украинскими коллегами, снимал большое количество фильмов в Украине, знаком со многими актерами. Те нюансы, недопонимание и колкости, которые сегодня существуют, рано или поздно сгладятся», — заявил российский артист.

По его мнению, Украина и Россия являются одним целым, поэтому якобы не может существовать между странами никаких разногласий и разделения.

«Все равно мы (Украина и Россия - прим.ред.) - единое целое. Я не вижу причин для того, чтобы дружбу чем-то еще укреплять. Она или есть, или нет. У меня она есть. Я думаю, что мосты нужны не материальные, а прежде всего духовные», - заявил Боярский.

Также ранее сообщалось, что знаменитый российский певец и актер Михаил Боярский сделал скандальное заявление о врагах РФ.

Ведущая Ирина Шихман спросила у Боярского, кого он считает врагами России. Артист удивил ее ответом, заявив, что ими являются "все, кто против нас". Шихман была не согласна. По ее мнению, Россия на мировой арене сама выступает против всех.

Боярский признал, что Российская Федерация делает все правильно, ведь на их стороне сила и защита благодаря ресурсам, которые находятся в РФ.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Кушанашвили рассказал, как Россия расплачивается за аннексию Крыма: "Рай, ставший чистилищем".

Также Politeka писала, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине: "Отобрали Крым, но потеряли...".