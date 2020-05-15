Музикант Вася Обломов розкритикував анексію Криму Росією

Як повідомляє Politeka.net, співак висловив обурення в інтерв'ю "Радіо Свобода" у 2016 році (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Лідер групи "Чебоза" Василь Гончаров, більше відомий під псевдонімом Вася Обломов, незадоволений тим, що Росія окупувала Крим. За його словами, влада на чолі з президентом Володимиром Путіним вирішили це питання за всіх росіян.

"Чому у росіян не запитали чи потрібен нам Крим, чи ні. Тому що росіяни то подивилися це все по телевізору, лягли спати... Жах цієї ситуації і її банальна трагедія в тому, що нас не запитали", — підкреслив Гончаров.

Вася Обломов вважає, що уряд для початку повинно було провести референдум і попередити громадян Росії про можливі санкції за незаконну окупацію Криму. На думку музиканта, його разом з мільйонами співвітчизників просто ввели в оману.

"Це все сталося само собою, нишком, ми дізнаємося про це через рік, з'ясовується, що фашистів немає, була там суперсекретна операція, і всі такі раді! Насамперед обдурили нас", - підсумував співак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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